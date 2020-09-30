Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekinci Mahallesi'nde 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, S.A, G.E, M.E. ve Ş.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde 3 ruhsatsız av tüfeği, 106 gram kubar esrar ve 8 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:13 - Kaynak: AA
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