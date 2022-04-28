Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

28.04.2022 17:43
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 9 fişek, 6,5 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler C.M, H.Ş, E.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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