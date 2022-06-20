Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Ürgenpaşa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 42 sentetik uyuşturucu hap, 8 kök Hint keneviri, 10,2 gram sentetik uyuşturucu, 31,3 gram esrar ve hassas terazi bulundu.
Gözaltına alınan D.İ, M.T, F.D.D. ve Ö.T. emniyete götürüldü.
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