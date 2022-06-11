Şüphelilerin adresleri ve bahçelerinde, 425 kök Hint keneviri, 2 bin 635 paket gümrük kaçağı sigara ve 264 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

İskenderun, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.