Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

11.06.2022 12:00
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında, iki ilçedeki 6 adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adresleri ve bahçelerinde, 425 kök Hint keneviri, 2 bin 635 paket gümrük kaçağı sigara ve 264 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler M.S, Z.B, O.K, M.A, M.E. ve E.Y'yi gözaltına aldı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

İskenderun, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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