Arazilere ekilmiş Hint kenevirlerinin drone ile çekilmiş görüntüleri
Polis ekiplerinin arazide arama yapmasının drone ile çekilmiş görüntüleri
Ele geçirilen kenevirlerinin sergilenmesi Hatay'da uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ve esrar ele geçirildi
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde dron destekli uyuşturucu operasyonunda, 734 kök Hint keneviri ve 535 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gökçegöz Mahallesi'nde T.A'nın, evinde ve aynı mahallede bulunan bir arazide Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin adreslere dron destekli gerçekleştirdiği operasyonda, 734 kök Hint keneviri ve 535 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli T.A. gözaltına alındı.
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