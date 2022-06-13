İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gökçegöz Mahallesi'nde T.A'nın, evinde ve aynı mahallede bulunan bir arazide Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ve esrar ele geçirildi - Son Dakika

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