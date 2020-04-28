Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Motosikletleri kullanan Suriye uyruklu İ.V. ve F.H'nin üzerini arayan ekipler, 21 paket halinde 21 kilo 538 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ve efedrin olduğu değerlendirilen etken madde ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında Yenimahalle 'de şüpheli iki ayrı motosikleti durdurdu.

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