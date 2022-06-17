Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

17.06.2022 14:59
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklandı.

Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında belirlediği 16 adrese baskın yaptı.

Ekipler, şüphelilerin ev ve bahçelerinde 640 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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