Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Evlerde yapılan aramada, 531,98 gram sentetik uyuşturucu, 313 uyuşturucu hap, 7 kök Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretine yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının bir zanlı tutuklandı.

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