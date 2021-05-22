Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu ihbar edilen ev ve iş yerlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle arama yaptı.

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