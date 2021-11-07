Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 755,53 gram esrar ile bin 950 lira bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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