Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 421,68 gram sentetik uyuşturucu, 22,8 gram esrar ile 185 hap ele geçirildi, 56 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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