Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 56 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Adreslerde 421,68 gram sentetik uyuşturucu, 22,8 gram esrar ile 185 hap ele geçirildi, 56 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu

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