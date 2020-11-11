Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Hatay'ın Hassa ve Altınözü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Hatay'ın Hassa ve Altınözü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dörtyol'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Ekipler, araçtan dışarıya atılan poşette 1 kilo 500 gram esrar ele geçirdi, A.D, E.Ç, O.Ü. ve M.Ç'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Ü. ve M.Ç. tutuklandı, A.D. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altınözü ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde de 2 kilo 468 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi, H.S. ve A.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemi sürüyor.

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