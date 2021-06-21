Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı, adreslerdeki aramada 54 kök Hint keneviri, 383 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 459 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

AYM'nin kapatmaya yönelik iddianameyi kabul etmesi ile ilgili HDP'den ilk yorum geldi: Tarihi bir fırsatı heba ettiler