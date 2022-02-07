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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

07.02.2022 14:18
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilköy Mahallesi'nde F.Y. ile F.Y'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, otomatik tüfek, şarjör ve fişeği, 4 tabanca, 46 mermi, kılıç ile 21 bin 600 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yeşilköy Mahallesi, Uyuşturucu, Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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