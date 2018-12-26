Hatay'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 14 Gözaltı
1 saat önce
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı.
Hatay
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık teknik takip ve çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar emniyetteki işlem ve sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA
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