Son Dakika Haberleri: Hatay'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 14 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 14 Gözaltı

1 saat önce

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 GözaltıHATAY - Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 Gözaltı

HATAY - Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı.
Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık teknik takip ve çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar emniyetteki işlem ve sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:05 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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