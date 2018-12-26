Hatay'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 14 Gözaltı
1 saat önce
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 GözaltıHATAY - Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı.
Hatay
'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 Gözaltı
HATAY - Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık teknik takip ve çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar emniyetteki işlem ve sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:05 Kaynak: İHA
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