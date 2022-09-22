Esra Erol'daki Cemile, tepkileriyle viral oldu! Yorumların her biri ayrı bomba

Ekipler, üç otomobil ve bazı adreslerdeki aramalarda, 572,34 gram esrar, 287,07 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.