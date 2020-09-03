Hatay'da uyuşturucu şüphelisi esrarla yakalandı - Son Dakika

Hatay'da aranan uyuşturucu şüphelisi 236.4 gram takoz esrarla yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesinde ele geçirilen 751.5 gram takoz esrar maddesinin şüphelisi S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlının sakladığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.A'yı 236.4 gram takoz esrarla gözaltına aldı.
Şüpheli ele geçirilen uyuşturucuyla emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:09 - Kaynak: AA
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