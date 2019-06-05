Son Dakika Haberleri: Hatay'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu
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Hatay'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu

23 dakika önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde evinde uyuşturucu çalıntı elektronik eşyalar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu, System.String[]
Hatay'ın Erzin ilçesinde evinde uyuşturucu çalıntı elektronik eşyalar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Mahmutlu Mahallesinde ikamet eden Kasım C'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 2 adet Hint keneviri, 1 kilo kubar esrar, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 167 paket kaçak sigara ve çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 300 parça elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili Kasım C. gözaltına alındı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
Erzin, Hatay, 3. Sayfa
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