Hatay'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahıslar ile gümrük kaçağı sigara satanlarla ilgili çalışma başlattı.

Hatay 'ın İskenderun , Antakya ve Reyhanlı ilçelerindeki uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

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