Son dakika haberi | Uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı

15.05.2022 15:12

Son dakika habere göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esrar, sentetik uyuşturucu, silah, şarjör ve fişek ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esrar, sentetik uyuşturucu, silah, şarjör ve fişek ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Ekipler aracın torpidosunda 1,62 gram esrar, 167 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör ve 10 fişek ele geçirdi.

Araçtaki M.B, E.D. ve L.S. gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberi | Uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi | Uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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