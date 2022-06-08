Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

08.06.2022 15:31
Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Payas ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kürtül Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.Ç. ve R.C.A.'ya üst araması yaptı.

Zanlıların üzerinde 20,8 gram sentetik uyuşturucu,149 uyuşturucu hap, 1 gram esrar ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Payas, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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