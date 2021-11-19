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Hatay'da, "Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor" sergisi - Son Dakika

Hatay'da, "Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor" sergisi

19.11.2021 18:18
Hatay'da, "Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor" sergisi

Hatay'da, "Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor" temalı sergi açıldı.

Hatay'da, "Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor" temalı sergi açıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği serginin açılış kurdelesini Hatay Valisi Rahmi Doğan kesti.

Burada konuşan Vali Doğan, Hatay'ın son günlerde ciddi sayıda turist ağırlamaya başladığını söyledi.

Dünyanın en büyük mozaik müzesi içerisinde olduklarını belirten Vali Doğan, "Geçen yıl Şubat ayı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte yine büyük bir alanı açmıştık. Bugünde 'Bağ Bozumu Mozaiğinin' açılışını yaptık ve şu an da bu bölümde 76 parça eserde ilk defa sergiye çıkmış oldu. Çok uzun bir pandemi süreci yaşadık, bu süre içerisinde insanlarımız çok sıkıntılı zamanlar yaşadı. Ancak ortamın biraz rahatlamasıyla ilimiz ciddi anlamda turist ağırlamaya başladı. Son birkaç haftadır, özellikle hafta sonlarında otellerimizde yer bulunmamakta. Bu süre zarfında müzemiz 100 bin ziyaretçi ağırlamıştır." dedi

Müze içerisinde bulunan eserlerin tamamının kentte yapılan kazı çalışmalarıyla çıkartıldığını belirten Vali Doğan şöyle devam etti:

"Bu durum bizi gururlandırmakta ve arkadaşlarımızın motivasyonunu da arttırmakta. Bugün bu açtığımız bölümde 76 parça eser var. Zeytinin, zeytinyağının, üzümün memleketinin Hatay olduğunu belgeleyen eserlerimizi sergiye çıkartıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz ve yeni ziyaretçilerimizi bekliyoruz, müzemiz her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırarak devam edecek."

"Eserleri, İskenderun'da açacağımız bir müzede sergilemeyi arzu ediyoruz"

Kentte yapılan kazılarda çıkan bazı eserlerin depoda bekletildiğini aktaran Vali Doğan, Hatay Arkeoloji Müzesi büyüklüğünde bir müzeye daha ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İskenderun'a müze açmayı planladıklarını söyleyen Vali Doğan, şunları kaydetti:

"Ancak depolarımızda 35 bin adet sergilenmeyi bekleyen eserler bulunmakta, bu eserleri arkadaşlarımız sergilenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu eserlerin sergilenebilmesi için bu büyüklükte bir müzeye daha ihtiyacımız var, bu konuyu sayın vekillerimizle de istişare ettik. İskenderun tarafına da benzer bir arkeoloji müzesi açarak depolarımızdaki eserleri orada sergilenmesini arzuluyoruz. Çünkü bu eserler sadece Antakya'dan değil Hatay'ın her bölgesinden çıkartılan eserler, dolayısıyla depolarımızdaki bu eserleri de İskenderun'da açacağımız bir müze de sergilemeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam etmekte."

Konuşmaların ardından Vali Doğan ve katılımcılar sergideki eserleri inceledi.

Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi
Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi
Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi
Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi
Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi
Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi
Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi
Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi
Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi
Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi
Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi
Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi
Hatay'da, Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor sergisi

Arkeoloji Müzesi, Rahmi Doğan, Zeytin, Hatay, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da, 'Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor' sergisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da, "Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor" sergisi - Son Dakika
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