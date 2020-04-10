Hatay'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Hatay'da da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.



Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu gece 24.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından Hataylı vatandaşlar alış veriş yapmak için market, manav ve ekmek fabrikalarının önüne uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlara,polis ekipleri ise hafta sonu fırın ve eczanelerin açık olacağını megafonla anons etti. - HATAY