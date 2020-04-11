Hatay'da vatandaşlar market ve fırınların önünde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

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Hatay'da vatandaşlar market ve fırınların önünde yoğunluk oluşturdu
6 saat önce
Hatay'da vatandaşlar market ve fırınların önünde yoğunluk oluşturdu.
Hatay'da vatandaşlar market ve fırınların önünde yoğunluk oluşturdu
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:03 Kaynak: DHA
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