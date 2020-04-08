Hatay'da vatandaşlara 39 bin maske dağıtılacak - Son Dakika

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Hatay'da vatandaşlara 39 bin maske dağıtılacak
6 saat önce
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kentte 39 bin maskenin dağıtımına yarın başlanacağını bildirdi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kentte 39 bin maskenin dağıtımına yarın başlanacağını bildirdi.
Doğan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 39 bin maskenin kente gönderildiğini belirtti.
Maskelerin yarın kaymakamlıklar aracılığıyla dağıtılacağını ifade eden Doğan, dağıtımın her gün devam edeceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:08 Kaynak: AA
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