Hatay'da vatandaşlara madde bağımlılığıyla mücadele anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da vatandaşlara madde bağımlılığıyla mücadele anlatıldı - Son Dakika

Hatay'da vatandaşlara madde bağımlılığıyla mücadele anlatıldı

7 saat önce

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlara madde bağımlılığıyla mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hatay'da vatandaşlara madde bağımlılığıyla mücadele anlatıldı, System.String[]

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlara madde bağımlılığıyla mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı.

Antakya'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, stant açılıp madde bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Açılan standı ziyarete gelen vatandaşlara madde bağımlılığı ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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