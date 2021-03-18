Hatay'da vatandaşlara yağlı buğday çorbası ve ekmek ikram edildi - Son Dakika

Hatay'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Antakya Öğretmenevi Müdürü Ömer Bilgin ve personeller tarafından öğretmenevi önünde, Çanakkale Zaferi'nin şartlarının hatırlanması için yağlı buğday çorbası ve ekmek dağıtıldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Onları anlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Bilgin, "Şehitlerimizi bir nebze olsun hatırlatmak, ruhumuzu fetih ve zafer ruhuyla yeniden harekete geçirmek adına Çanakkale'de zor şartlar altında vatanı için savaşan atalarımızın 'Çanakkale Menüsü' olarak bilinen bir öğününü halka ikram ettik. Gayemiz o zor günleri yad etmek, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıktığımızı göstermekti." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, okul ve kurum müdürleri de katıldı.