Hatay'da Vefa Sosyal Destek Ekibi görev başında - Son Dakika
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Hatay'da Vefa Sosyal Destek Ekibi görev başında

14 dakika önce

Korona virüs yasakları sebebiyle evde kalan yaşlılar için Antakya Kaymakamlığı'nda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Ekibi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara aralıksız hizmet veriyor.

Hatay'da Vefa Sosyal Destek Ekibi görev başında, System.String[]

Korona virüs yasakları sebebiyle evde kalan yaşlılar için Antakya Kaymakamlığı'nda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Ekibi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara aralıksız hizmet veriyor.


Korona virüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. İlçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yaşlılara alışveriş, ilaç ve hastane gibi zaruri ihtiyaçlar konusunda bilgi, refakat ve maddi destekte bulunuyor.


Antakya Kaymakamlığı'nda kurulan Vefa Sosyal Destek Ekibi, ilk olarak Vefa İletişim Merkezine, 112-155-156 numaralı hatlar üzerinden 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlıklara sahip olan vatandaşların ilettikleri talep ve ihtiyaçları saha görevlilerine aktarıyor. Saha görevlileri, vatandaşların istediği hizmeti anında belirtilen adrese teslim ediyor. 65 yaş üstü ve ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara Antakya Kaymakamlığı'na bağlı ekipler alış veriş yapmanın yanı sıra gıda kolileri de ulaştırırken, kolluk kuvvetleri ise maaşlarını çekerek teslim ediyorlar.


Vefa Sosyal Destek Ekibi tarafından evine gıda kolisi götürülen 81 yaşında ki Şükriye Vanoğlu, ekiplere teşekkür ederek, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun, polisimizi askerimizi korusun. İç ve dış düşmanların şerrinden devletimizi korusun" diyerek dua etti.


Maaşının çekilmesi talebinde bulunan Semiha Karaman ise jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti. - HATAY

İçişleri Bakanlığı, Antakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:14 Kaynak: İHA

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