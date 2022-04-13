Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otomobillere çarptı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki otomobillere çarptı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobillere çarptı.

Cumhuriyet mahallesinde S.Ç idaresindeki 31 ADU 364 plakalı otomobil, virajı alamayıp park halindeki otomobillere çarptı. Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi ve yaya 1 kişi yaralandı. Yaralı kişiler ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın olduğu bölgede bulunan otomobilin sürücüsünün yakınları ise İhlas Haber Ajansı muhabirinin görüntü almasını ve tehdit ile engellemeye çalışırken. Otomobil sürücüsü yanında oturan kişinin yakınları ise hastane içeresinde ambulans görevlerine tehdit ve hareket etti.

Ambulans görevleri tehdit ve hakaret sonrası beyaz kod verdi. Ardından hastayı hastaneye sevk ettikten sonra karakola gidip hareket eden kişi hakkında şikayetçi oldular.