HATAY'DA YABAN KEÇİSİ AVINA 254 BİN TL CEZA - Son Dakika
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HATAY'DA YABAN KEÇİSİ AVINA 254 BİN TL CEZA

10.09.2022 18:48

HATAY'da koruma altında olan yaban keçisini avlayan A.V.'ye 250 bin TL tazminat ile 4 bin 912 TL idari para cezası uygulandı.

HATAY'da koruma altında olan yaban keçisini avlayan A.V.'ye 250 bin TL tazminat ile 4 bin 912 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'ın İskenderun- Arsuz ilçesindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altında bulunan yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Dörtyol DKMP Şefliği ekipleri ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Keçi avcısı olduğu belirlenen A.V.'nin evi jandarma tarafından arandı. Yapılan aramada 21.8 kilogram yaban keçisi eti ve 1 adet AK 47 piyade tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan A.V., yaban keçisi avladığını itiraf etti. A.V.'ye 250 bin TL tazminat ve 4 bin 912 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA YABAN KEÇİSİ AVINA 254 BİN TL CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'DA YABAN KEÇİSİ AVINA 254 BİN TL CEZA - Son Dakika
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