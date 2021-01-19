Hatay'da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Hatay'da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü

19.01.2021 12:52

Hatay'da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etmesinin çok önemli olduğunu belirtti Hatay'da son günlerde ki yağışlar, ürünlerin ilk sulamasını gerçekleştirdi.

Hatay'da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etmesinin çok önemli olduğunu belirtti

HATAY - Hatay'da son günlerde ki yağışlar, ürünlerin ilk sulamasını gerçekleştirdi. Tam anlamı ile yeterli görünmese de çiftçilerin yüzünü güldürdü. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında 'hamle yılı' ilan etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Uzun zamandır yaşanan kuraklık sebebiyle su sıkıntısı çekilirken, Hatay'da son günler de aşırı yağışların yaşanması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağışlar ile birlikte ürünlerinde böylelikle ilk sulaması gerçekleşti. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Amik Ovası bölgesinde yapılması planlanan yer altı barajının bir an önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bütün dünyanın yeni probleminin Covid-19'dan sonra iklim değişikliği ve kuraklık sorunu olduğunu ifade eden Okay, "İş artık evlerdeki sudan ziyade tarımsal sulamadaki kuraklığa döndü. Bu da ciddi bir tehlike. Çünkü kullanılan suyun yüzde77'si tarım sektöründe kullanılıyor. Son 3-4 gündür güze yağışlar almaya başladık, tabi ki çok faydalı, buğdaylar için ilk sulama yerine geçti. Yeterli değildir. Çözümü iki şekildedir, birincisi takdiri ilahi, ikincisi devletimizin sulama ile ilgili ciddi yaptırımlar ve çalışmalar yapmalı. Bunun sevindirici tarafı, Tarım Bakanlığımız 2021 yılını sulama ile ilgili projeler geliştirerek bir atak yaptı. Bu iyi ve önemli bir olay. Havaalanı bölgesinde bulunan ovamız da kışın ciddi taşkınlar yaşanır. Şu anda kuraklık ve su sıkıntısı olduğu için, ciddi anlamda bir taşkın yaşamadık. Ama ilerleyen yıllar için yapılması planlanan yer altı barajının bir an önce faaliyete geçirilmesi, kışın su tutması, yazın ise yer altı kaynaklarının o suyun beslemesi ön görülüyor. Bizler için sevindirici bir haber" dedi.

Üç barajdaki çalışların bitme aşamasında olduğunu belirten Okay, "unun iki tanesi Tahtaköprü ve Reyhanlı Barajı, ovanın kaderini değiştirecek yatırımlar. Orda da beklentimiz Reyhanlı ve Tahtaköprü barajları bittikten sonra dağıtım şebekesinin yapılması ve çiftçinin kullanımına verilmesi en büyük beklentimizdir" diye konuştu.

Hatay'da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü
Hatay'da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü
Hatay'da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü
Hatay'da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü

Ziraat Odası, Antakya, Tarım, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay'da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Oğlunu trafik kazasında kaybeden eski vekilden açıklama: Oğlum, alkollü sürücünün arkadan çarpmasıyla hayatını kaybetti Oğlunu trafik kazasında kaybeden eski vekilden açıklama: Oğlum, alkollü sürücünün arkadan çarpmasıyla hayatını kaybetti         
13:50
Çin aşısının üreticisi Sinovac'tan açıklama: İkinci doz 3 hafta sonra yapılırsa etkinlik oranı yüzde 70'e kadar ulaşıyor Çin aşısının üreticisi Sinovac'tan açıklama: İkinci doz 3 hafta sonra yapılırsa etkinlik oranı yüzde 70'e kadar ulaşıyor         
13:37
Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti         
12:37
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu         
11:27
Milan Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü! Sezon sonu resmi teklif yapacaklar Milan Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü! Sezon sonu resmi teklif yapacaklar         
11:21
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi         
09:18
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 13:58:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei