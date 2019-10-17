Son Dakika Haberleri: Hatay'da yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Son Dakika Güncel Hatay'da yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Hatay'da yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

1 saat önce

Hatay'da yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladıHATAY'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Hatay'da yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

HATAY'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Aniden başlayan yağmur, saat 11.00 sıralarında etkisini gösterdi. Kentte günlerdir süren güneşli ve sıcak hava, yerini yağmura bıraktı. Yağmurda ıslanmak istemeyen vatandaşlar bölgedeki iş yerlerinin saçakları altına sığındı. Kentte yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Hatay'da yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:09 Kaynak: DHA
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