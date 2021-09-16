Hatay'da yağmura rağmen petrol atıkları temizleniyor - Son Dakika

Hatay'da yağmura rağmen petrol atıkları temizleniyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışması, ilçede yaşanan fırtına ve yağmura rağmen devam ediyor.

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmalar tırmık ve elekler ile 14 gündür sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmalarına destek oluyor.