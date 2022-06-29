Hatay'da yakalanan 25 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da yakalanan 25 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı

29.06.2022 17:02
Hatay'da yakalanan 25 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı

Hatay'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Hatay'da hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-27 Haziran tarihleri arasında kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 10'u nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yakalanan 25 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da yakalanan 25 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı - Son Dakika
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