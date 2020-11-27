Hatay'da yakalanan çeşitli suçların 9 zanlısından 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç kurşunlama, 3 iş yerinden hırsızlık, mala zarar verme, otomobil hırsızlığı ve plaka çalma suçlarına karıştığını belirlediği zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılar C.K, C.G, B.A, B.G, B.T, H.A, S.B, M.B. ve V.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabancı, kurusıkı tabanca, cep telefonu ve tablet ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden B.T, H.A, V.E. ve M.B nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.