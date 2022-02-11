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Hatay'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

11.02.2022 11:18
Hatay'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınlı Mahallesi'nde bulunan bir inşaat firmasına ait, değerleri yaklaşık 17 bin 400 lira olan delici, kırıcı, kesici matkaplar, çeşitli aletler ve 400 metre uzunluğunda elektrik kablosunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kimlik bilgileri tespit edilen zanlı M.S.K, Reyhanlı kavşağı üzerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, İnşaat, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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