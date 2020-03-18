Hatay'da yakalanan PKK/YPG şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Afrin bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterip, örgüt propagandası yaptığı tespit edilen M.R.'yi dün düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.R., sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. M.R., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti