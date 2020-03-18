Hatay'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Suriyeli uyruklu M.R'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

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Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti