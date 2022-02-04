Üye Girişi
Hatay'da yakalanan YPG/PKK'lı 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da yakalanan YPG/PKK'lı 3 kişi tutuklandı

04.02.2022 15:13
Hatay'da yakalanan YPG/PKK'lı 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 3 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 3 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör ve örgütlü suçlar bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütü PKK/YPG bünyesinde faaliyet gösteren ve Kırıkhan ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen Suriye uyruklu A.N ve U.S ile yine aynı örgütün kadınlara özgü birimi olan YPJ içerisinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu Z.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi Kırıkhan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - HATAY

YORUMLAR
500

Kırıkhan, Hatay, PKK, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da yakalanan YPG/PKK'lı 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:12 Hastanın midesinde 1,5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıktı
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
14:55 Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
14:45 Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenecek mi?
14:42 JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini paylaştı: Mayısta yüzde 55 ile zirve yapacak
14:36 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Yunan askerlerine teslim olacak mı?
14:24 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:19:29. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da yakalanan YPG/PKK'lı 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement