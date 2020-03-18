Son Dakika › Güncel › Hatay'da yaklanan terör örgütü YPG/PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Hatay'da yaklanan terör örgütü YPG/PKK şüphelisi tutuklandı
6 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK zanlısı tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/ PKK zanlısı tutuklandı.
Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Suriyeli uyruklu M.R'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:31 Kaynak: AA
Son Dakika Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı