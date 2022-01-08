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Hatay'da yalnız yaşayan kadın evinde darp edildi - Son Dakika

Hatay'da yalnız yaşayan kadın evinde darp edildi

08.01.2022 10:08

Hatay'da yalnız yaşayan kadın evinde darp edildiHATAY Hatay'da yalnız yaşayan Duygu Kapı adlı kadın, kendisine husumet besleyen 3 kişi tarafından evinde feci şekilde darp edildi.

Hatay'da yalnız yaşayan kadın evinde darp edildi

HATAY Hatay'da yalnız yaşayan Duygu Kapı adlı kadın, kendisine husumet besleyen 3 kişi tarafından evinde feci şekilde darp edildi. Kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine polis, saldırganları suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün Odabaşı Mahallesi'nde ikamet eden Duygu Kapı'nın evinde yaşandı. Eve gelen 3 kişi, Duygu Kapı'yı feci şekilde darp etti. Çığlık seslerini duyan komşuları, olayı polis ekiplerine haber vermesi üzerine eve gelen ekipler, 3 saldırganı gözaltına aldı. Şiddete uğrayan Duygu Kapı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kapı, hastanede gördüğü tedavinin ardından, taburcu edilirken saldırganlar da ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Duygu Kapı, "Ben bu insanlarla 2017 yılından beri tanışıyorum. Bunlar eski işyerim olan kafe işletirken beni gelip durup dururken bıçaklamış, silahla tarayarak iş yerimi gasp etmek istemişlerdi. Ben de 4 senedir bu işyerimi bırakarak evimde öğretmenlik yapmaktayım. Evimi ve arabamı güvendiğim bir arkadaşımın adına yaptım, o da bana yanlış yaptı. Güvendiğim kişi bu adamlarla iş birliği yaparak başıma sardı. Daha önceleri başıma bir şey gelmesi durumunda ifade verdim. Savcılığa bildirdim. Olumsuz olarak bana cevap geldi. Ben evimde otururken beni sürekli taciz ettiler. Telefonda ailemi tehdit ettiler. Ben hiçbir şekilde bu insanları evime davet etmedim. Bu olay planlanmış bir şekilde gerçekleşti. Evime girip beni bu şekilde darp ettiler. Beni yerde sürüklediler. 2 saat şiddet uyguladılar. Kaçmaya çalıştım, ellerimi tuttular. Polis gelmeseydi, beni yorgana sarıp evden kaçıracaklardı" dedi.

Sürecin Takipçisi Olacağız

Duygu Kapı'nın Avukatı Sezer Boyar ise; "Duygu Hanımın evi ile ilgili devam etmekte olan bir dava sürecimiz var. Bu ev meselesinde karşı tarafta Kenan Ş. isimli azmettirici bir insan var. Duygu hanımı darp etmelerindeki en büyük faktör kendisidir. İki gün önce Duygu hanım, misafiriyle evinde otururken misafirinin bu ev melesi ile ilgili kendisini kurtaracağını ve arabuluculuk yapacağının söylemesi üzerine, Duygu hanım da karşı tarafın ne kadar tehlikeli olduğunu söylemiş. Bu kişilerin eve gelmemeleri gerektiğini, kendisini darp ve öldürme eyleminde bulunabileceğini belirtmiş. Daha önceleri de kendisini tehdit ettiklerini ve kafasına silah dayadığını ifade etmiş. Misafiriyle belli bir süre oturduktan sonra markete alışveriş yapmaya gittiği esnada bu misafir arabuluculuk yapma ısrarıyla bu kişileri eve davet etmiş ve bizim bu davete hiçbir şekilde iznimiz olmamıştır. Duygu hanım eve geldiği sırada bu kişiler 3 kişiler. Cabir D. denen şahıs yanında getirdiği iki adamıyla Duygu hanıma darp uyguluyor. Yanındaki iki adam Duygu hanımın ellerini tutarak Cabir de şiddet uyguluyor. Elimizde darp raporu var. Duygu hanımın kulak zarında patlama, belinde çatlak, burnu da kırık. Yaklaşık 2 saatlik darp eyleminin ardından komşuları, seslerin duyulması üzerine polise haber vermesiyle kişiler suçüstü yakalandı ve karakola götürüldü. Bu kişiler şu an neden ve hangi koşullarda serbest bırakıldıklarını ve dışarıda olduklarını açıkçası merak ediyoruz. Bir kadın cinayetinin önüne neden geçilmiyor? Bizler bu sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Hatay'da yalnız yaşayan kadın evinde darp edildi
Hatay'da yalnız yaşayan kadın evinde darp edildi
Hatay'da yalnız yaşayan kadın evinde darp edildi
Hatay'da yalnız yaşayan kadın evinde darp edildi
Hatay'da yalnız yaşayan kadın evinde darp edildi
Hatay'da yalnız yaşayan kadın evinde darp edildi

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Polis, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da yalnız yaşayan kadın evinde darp edildi - Son Dakika


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