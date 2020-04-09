Hatay'da yamaçtan düşen kişi öldü - Son Dakika

Hatay'da yamaçtan düşen kişi öldü
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde kekik toplamak için çıktığı yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kekik toplamak için çıktığı yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Hacı Ahmetli Mahallesi'nde kekik toplamak için evden çıkan Ayhan Alkaya'dan (55) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine söz konusu bölgede arama yapan ekipler, bir yamacın altında Alkaya'nın cansız bedenini buldu.
AFAD'ın yardımıyla bölgeden çıkarılan Alkaya'nın cenazesi morga kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:28 Kaynak: AA
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