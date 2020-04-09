Hatay'da yamaçtan düşen kişi öldü - Son Dakika

İhbar üzerine söz konusu bölgede arama yapan ekipler, bir yamacın altında Alkaya'nın cansız bedenini buldu.

Hacı Ahmetli Mahallesi'nde kekik toplamak için evden çıkan Ayhan Alkaya'dan (55) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Hatay 'ın Arsuz ilçesinde kekik toplamak için çıktığı yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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