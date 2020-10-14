Yanan alanlar fidan dikimine hazırlanıyor - Son Dakika

Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.

İş makineleriyle yanan bölgelerdeki kalıntıları temizleyen ekipler, toprağı da hazır hale getiriyor.

İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de çıkan ve 10 Ekim'de kontrol altına alınan, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangının ardından, bölgenin ağaçlandırılması öncesi temizlik gerçekleştirdi.

Hatay 'ın Belen , İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınında zarar gören alanların ağaçlandırılabilmesi için temizlik çalışması başlatıldı.

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