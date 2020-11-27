Hatay'da yanan ormanlık alanlara fidan dikildi - Son Dakika

Hatay'da yanan ormanlık alanlara fidan dikildi

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından, Samandağ ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlara fidan dikimi gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından, Samandağ ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlara fidan dikimi gerçekleştirildi. Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman yangınında zarar gören bölgenin yeniden yeşillenmesi amacıyla fidan diktiklerini söyledi. Programı Kızılay Kart, Çocuk Programları ve Hatay şube iş birliğiyle gerçekleştirdiklerini belirten Karataş, "Hatay'da yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek ve tüm canlı dostlarımızın doğal yaşam alanlarını kazanmak için fidan dikimi gerçekleştirdik." dedi.

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