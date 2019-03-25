Hatay'da Yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.



Esentepe Mahallesi 41. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri binadakileri tahliye edip, söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, dairede hasar oluştu.



Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında fenalaşan ev sahiplerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dikkatsiz Ev Sahibinin Koltukta Unuttuğu Sigara Apartman Dairesini Küle Çevirdi

ABD'de Camide Yangın! Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu

İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı

Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak