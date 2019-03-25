Son Dakika Haberleri: Hatay'da Yangın

Hatay'da Yangın

9 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Esentepe Mahallesi 41. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri binadakileri tahliye edip, söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında fenalaşan ev sahiplerine sağlık ekipleri müdahale etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:54 Kaynak: AA

İtfaiye, Antakya, Hatay, Güncel
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