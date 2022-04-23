Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Hatay'ın Erzin ilçesinde, yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Üçkoz Yaylası'ndaki ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki 5 ahşap eve daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla 6 evdeki yangın söndürüldü.

Evlerin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.