Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi

23.04.2022 14:18

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Erzin ilçesinde, yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Üçkoz Yaylası'ndaki ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki 5 ahşap eve daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla 6 evdeki yangın söndürüldü.

Evlerin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi

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Son Dakika | Hatay'da Amanoslar Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı Son Dakika | Hatay'da Amanoslar Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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