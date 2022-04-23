Hatay'ın Erzin ilçesinde, yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi.
Üçkoz Yaylası'ndaki ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki 5 ahşap eve daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla 6 evdeki yangın söndürüldü.
Evlerin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Yangın çıkan 6 yayla evi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika