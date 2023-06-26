Hatay'da Yangın Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Hatay'da Yangın Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

Hatay'da Yangın Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

26.06.2023 21:14

Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri Metin Günay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Yangın Kumlu Belediyesi itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde tarlada çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

BUĞDAY TARLASINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kumlu Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Hatay'da Yangın Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

İtfaiye eri Metin Günay (41), alevlere müdahalesi sırasında, elektrik direğinden kopan kablo nedeniyle akıma kapıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kumlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İtfaiye, Kumlu, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Yangın Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:26 Özdağ'dan Babacan'ın "Seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışına sert tepki: Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?
21:22 Özdağ'dan Babacan'ın "Seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışına sert tepki: Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?
21:22 Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı
21:18 Gelecek sezon fırtına sert esecek! Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile el sıkıştı
21:09 Tuvalet ücreti 50 TL! Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı
21:04 Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı
20:31 O da parayı seçti! Mbaye Diagne para kazanmak istiyor: 'Para asla yeterli değildir'
20:27 O da parayı seçti! Mbaye Diagne, gideceği ülkeyi açık açık söyledi
20:20 Kastamonu'da Şiddetli Yağış ve Dolu Hayatı Durma Noktasına Getirdi
20:16 Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar zarar gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 21:42:55. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Yangın Sırasında Elektrik Akımına Kapılan İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement