Son Dakika Haberleri: Hatay'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Hatay'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Hatay'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Hatay'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan ateş nedeniyle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yangında evde mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, yangın söndürüldü.

İskenderun, İtfaiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli'de bir işçi, çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti
Dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği Hatay'da görüntülendi Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 01:28:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]