Hatay'da yangında zarar gören orman arazileri ağaçlandırıldı - Son Dakika

HATAY'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde, farklı tarihlerde çıkan orman yangınlarında zarar gören arazilerde yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında farklı tarihlerde Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılma çalışmaları tamamlandı. Belen ilçesi Soğukoluk Yaylasında yanan 134 hektar orman arazisinde 10 aylık süreçte Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede 1 ton 200 kilo kızılçam tohumu ekimi gerçekleştirdi. Yangından zarar gören ağaçların ise ihaleyle satışı gerçekleştirilerek, geliri devletin kasasına aktarıldı.