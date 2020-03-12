Hatay'da yangında zarar gören orman arazileri ağaçlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da yangında zarar gören orman arazileri ağaçlandırıldı - Son Dakika

Hatay'da yangında zarar gören orman arazileri ağaçlandırıldı

6 saat önce

HATAY'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde, farklı tarihlerde çıkan orman yangınlarında zarar gören arazilerde yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

Hatay'da yangında zarar gören orman arazileri ağaçlandırıldı, System.String[]

HATAY'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde, farklı tarihlerde çıkan orman yangınlarında zarar gören arazilerde yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında farklı tarihlerde Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılma çalışmaları tamamlandı. Belen ilçesi Soğukoluk Yaylasında yanan 134 hektar orman arazisinde 10 aylık süreçte Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede 1 ton 200 kilo kızılçam tohumu ekimi gerçekleştirdi. Yangından zarar gören ağaçların ise ihaleyle satışı gerçekleştirilerek, geliri devletin kasasına aktarıldı.

Arsuz ilçesi Işıklı ve Kale bölgelerinde Amanos Dağları eteklerinde ve yüksek kesimlerinde 2018'de çıkan yangınlarda zarar gören 600 hektar alan kızılçam, ceviz ve zeytin fidanı dikimi yapıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Koruma Şube Müdürü Muzaffer Ketmen ise sorumluluk alanlarında Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay illeri bulunduğunu belirterek, zarar gören orman arazilerini yeniden ağaçlandırdıklarını kaydetti.


Arsuz, Belen, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:46 Kaynak: DHA
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